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Регион
5 мая, 07:08

Мэр украинского Конотопа сообщил об уничтожении объекта инфраструктуры

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Falkowsky

Фото © Shutterstock / FOTODOM /Dmytro Falkowsky

В Конотопе Сумской области в результате российского удара был уничтожен объект инфраструктуры. Об

этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Артём Семенихин.

«Наш город получил болезненный удар», — отметил он.

По словам Семенихина, атака носила комбинированный характер: были задействованы более десяти беспилотников и две баллистические ракеты. Пострадавших, по его словам, нет.

Мэр Конотопа грозит «раскрыть правду» об ударе по Сумам, если местные власти не «встанут на колени»
Мэр Конотопа грозит «раскрыть правду» об ударе по Сумам, если местные власти не «встанут на колени»

Ранее депутат Государственной думы Виктор Водолацкий выступил с предложением создать буферную зону до Конотопа. Он объяснил это продолжающимися обстрелами и атаками дронов на территории Белгородской и Брянской областей, а также на освобождённые районы Курской области.

Марина Фещенко
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