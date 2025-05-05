Мэр украинского Конотопа сообщил об уничтожении объекта инфраструктуры
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В Конотопе Сумской области в результате российского удара был уничтожен объект инфраструктуры. Об
этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Артём Семенихин.
«Наш город получил болезненный удар», — отметил он.
По словам Семенихина, атака носила комбинированный характер: были задействованы более десяти беспилотников и две баллистические ракеты. Пострадавших, по его словам, нет.
Ранее депутат Государственной думы Виктор Водолацкий выступил с предложением создать буферную зону до Конотопа. Он объяснил это продолжающимися обстрелами и атаками дронов на территории Белгородской и Брянской областей, а также на освобождённые районы Курской области.