Мэр украинского Конотопа сообщил об уничтожении объекта инфраструктуры

В Конотопе Сумской области в результате российского удара был уничтожен объект инфраструктуры. Об этом сообщил в своём Telegram-канале мэр города Артём Семенихин.

«Наш город получил болезненный удар», — отметил он.

По словам Семенихина, атака носила комбинированный характер: были задействованы более десяти беспилотников и две баллистические ракеты. Пострадавших, по его словам, нет.