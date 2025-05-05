440 раз за восемь дней: Банк на Урале оштрафовали за частые звонки должнице

В Свердловской области оштрафовали банк на 100 тысяч рублей, сотрудники которого за восемь дней позвонили 440 раз жительнице посёлка Тугулым с требованием вернуть задолженность. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФССП России.

«Сотрудники банка превышали при взаимодействии с гражданкой допустимое количество телефонных переговоров. А именно, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, тем самым нарушая Федеральный закон № 230-ФЗ», — указано в сообщении.

По данным издания, штраф назначили по части первой статьи 14.57 КоАП РФ. Жительница Свердловской области погасили долг полностью.