440 раз за восемь дней: Банк на Урале оштрафовали за частые звонки должнице
URA.ru: Приставы оштрафовали банк на ₽100 тысяч за 440 звонков жительнице Урала
Девушка говорит по телефону. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes
В Свердловской области оштрафовали банк на 100 тысяч рублей, сотрудники которого за восемь дней позвонили 440 раз жительнице посёлка Тугулым с требованием вернуть задолженность. Об этом сообщает URA.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ ФССП России.
«Сотрудники банка превышали при взаимодействии с гражданкой допустимое количество телефонных переговоров. А именно, более одного раза в сутки, более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц, тем самым нарушая Федеральный закон № 230-ФЗ», — указано в сообщении.
По данным издания, штраф назначили по части первой статьи 14.57 КоАП РФ. Жительница Свердловской области погасили долг полностью.
А ранее Life.ru писал, что ФАС оштрафовала четыре банка за распространение ненадлежащей рекламы. Общая сумма штрафов превысила 2,2 миллиона рублей. В числе нарушений — предоставление дополнительных данных об услугах мелким шрифтом.