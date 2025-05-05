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Регион
5 мая, 07:59

Организатора хищения двух млрд рублей из Соцфонда России задержали в Турции

RTVI: В Турции задержан организатор хищения 2 млрд руб. из Соцфонда РФ Сейнароев

Обложка © ingushetia

Обложка © ingushetia

В Турции задержан Ислам Сейнароев, подозреваемый в хищении двух миллиардов рублей из Социального фонда России. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники.

Сейнароев ранее возглавлял региональное отделение фонда в Ингушетии. Следственный департамент МВД России считает его одним из организаторов масштабного хищения бюджетных средств. В настоящее время проводится подготовка к его экстрадиции в Россию.

По данным RTVI, при задержании он не сопротивлялся. Источники отмечают, что Сейнароев чувствовал себя в Турции в безопасности. Там он занимался оптовыми поставками клубники и бананов, а также сдавал в аренду собственные виллы. Бизнес вёл совместно с бывшим замглавы МВД Ингушетии.

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Ранее, летом прошлого года, был задержан предполагаемый сообщник Сейнароева — старший брат главы Ингушетии Махмуда-Али Калиматова. Его обвиняют в особо крупном мошенничестве, что, к слову, подтвердил и сам глава республики.

Марина Фещенко
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