Организатора хищения двух млрд рублей из Соцфонда России задержали в Турции

В Турции задержан Ислам Сейнароев, подозреваемый в хищении двух миллиардов рублей из Социального фонда России. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на источники.

Сейнароев ранее возглавлял региональное отделение фонда в Ингушетии. Следственный департамент МВД России считает его одним из организаторов масштабного хищения бюджетных средств. В настоящее время проводится подготовка к его экстрадиции в Россию.

По данным RTVI, при задержании он не сопротивлялся. Источники отмечают, что Сейнароев чувствовал себя в Турции в безопасности. Там он занимался оптовыми поставками клубники и бананов, а также сдавал в аренду собственные виллы. Бизнес вёл совместно с бывшим замглавы МВД Ингушетии.