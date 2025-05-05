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Регион
5 мая, 08:16

Сальдо рассказал о росте числа желающих переехать в Херсонскую область

Губернатор Сальдо: Растёт число желающих переехать в Херсонскую область

Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

Владимир Сальдо. Обложка © Telegram / Владимир Сальдо

В Херсонскую область начали возвращаться семьи, которые покинули регион из-за спецоперации (СВО). Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Глава региона объяснил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются обстрелами домов, личного транспорта и социальных учреждений запугать мирных граждан, чтобы те уехали из области. Тем не менее маниакальные нападения украинских бойцов не достигают своей цели и происходит обратное, подчеркнул Сальдо. По его словам, люди стали активно возвращаться на Херсонщину. Также глава региона обратил внимание на то, что растёт число желающих переехать в указанную область из различных уголков России.

«Об этом можно судить хотя бы по увеличению обращений об устройстве детей в детсады и школы. В них мест уже не хватает. Организовываем занятия в две смены», — пояснил губернатор в беседе с RG.ru.

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А ранее Владимир Сальдо пообещал незамедлительный ответ, если Киев продолжит обстрелы в дни перемирия, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным в память о Победе в ВОВ. По его словам, решение российского лидера — это знак уважения к подвигу нашего народа.

Дарья Нарыкова
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