Сальдо рассказал о росте числа желающих переехать в Херсонскую область

В Херсонскую область начали возвращаться семьи, которые покинули регион из-за спецоперации (СВО). Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Глава региона объяснил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются обстрелами домов, личного транспорта и социальных учреждений запугать мирных граждан, чтобы те уехали из области. Тем не менее маниакальные нападения украинских бойцов не достигают своей цели и происходит обратное, подчеркнул Сальдо. По его словам, люди стали активно возвращаться на Херсонщину. Также глава региона обратил внимание на то, что растёт число желающих переехать в указанную область из различных уголков России.

«Об этом можно судить хотя бы по увеличению обращений об устройстве детей в детсады и школы. В них мест уже не хватает. Организовываем занятия в две смены», — пояснил губернатор в беседе с RG.ru.