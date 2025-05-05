Россиянка пыталась пронести в Храм Христа Спасителя банку с порохом и патроны

Как стало известно, у 56-летней Екатерины М. (имя изменено) охранник заметил подозрительные предметы — банку с белым порошком, патроны и металлические заклёпки медного цвета с чёрными шариками. Храмовая охрана немедленно сообщила о находке в полицию Хамовников. На место прибыли оперативники, изъяли содержимое и направили его на экспертизу. Проверка показала, что в банке и пакете находился охотничий порох, а патроны калибра 12 мм были снаряжены дымным зарядом. Женщина была задержана. Позже выяснилось, что она проживает в городе Фурманове и работает уборщицей. По предварительным данным, у неё есть психические отклонения. Со слов источника, найденные боеприпасы ранее принадлежали её покойному деду.