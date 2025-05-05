Россиянка пыталась пронести в Храм Христа Спасителя банку с порохом и патроны
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В Москве задержали жительницу Ивановской области, пытавшуюся пронести в Храм Христа Спасителя банку с порохом, патроны и металлические элементы, напоминающие заклепки с шариками, передаёт News Alert.
Как стало известно, у 56-летней Екатерины М. (имя изменено) охранник заметил подозрительные предметы — банку с белым порошком, патроны и металлические заклёпки медного цвета с чёрными шариками. Храмовая охрана немедленно сообщила о находке в полицию Хамовников. На место прибыли оперативники, изъяли содержимое и направили его на экспертизу. Проверка показала, что в банке и пакете находился охотничий порох, а патроны калибра 12 мм были снаряжены дымным зарядом. Женщина была задержана. Позже выяснилось, что она проживает в городе Фурманове и работает уборщицей. По предварительным данным, у неё есть психические отклонения. Со слов источника, найденные боеприпасы ранее принадлежали её покойному деду.
Женщина находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье 222.1 УК РФ (незаконное хранение взрывчатых веществ), санкции которой предусматривают до 8 лет лишения свободы и штраф до 100 тысяч рублей.
Напомним, что 3 апреля стало известно об убийстве на территории храма на Новослободской улице. Следствие установило, что причиной смерти стали ножевые ранения, нанесенные в ходе конфликта. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело.