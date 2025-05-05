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Регион
5 мая, 09:40

СК показал видео задержания банды операторов SIM-боксов

Появилось видео задержания россиян, которые обеспечивали SIM-боксами телефонных мошенников. Десять человек были пойманы в Москве, Московской и Владимирской областях. Ролик опубликовал Следственный комитет России (СКР).

Задержаны члены преступного сообщества, обеспечивавшего телефонным мошенникам возможность осуществлять противоправные деяния по всей РФ. Видео © Telegram / Следком

«Совершались массовые обзвоны граждан в различных регионах России с целью хищения путём обмана их средств в крупном и особо крупном размерах, а также рассылались ложные сообщения о минировании зданий с целью дестабилизации деятельности органов власти», — говорится в сообщении.

Подобные сим-боксы могут быть использованы украинскими спецслужбами для подготовки терактов на территории России. Один из задержанных рассказал, что ему было предложено «хорошо заработать» на обслуживании.

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Напомним, что о задержании банды операторов SIM-боксов стало известно сегодня, 5 мая. Главный организатор сообщества на данный момент объявлен в международный розыск и заочно арестован. Известно, что гражданин РФ 1993 года рождения создал ОПС, находясь в ОАЭ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro

Наталья Афонина
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