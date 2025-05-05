СК показал видео задержания банды операторов SIM-боксов
Появилось видео задержания россиян, которые обеспечивали SIM-боксами телефонных мошенников. Десять человек были пойманы в Москве, Московской и Владимирской областях. Ролик опубликовал Следственный комитет России (СКР).
Задержаны члены преступного сообщества, обеспечивавшего телефонным мошенникам возможность осуществлять противоправные деяния по всей РФ. Видео © Telegram / Следком
«Совершались массовые обзвоны граждан в различных регионах России с целью хищения путём обмана их средств в крупном и особо крупном размерах, а также рассылались ложные сообщения о минировании зданий с целью дестабилизации деятельности органов власти», — говорится в сообщении.
Подобные сим-боксы могут быть использованы украинскими спецслужбами для подготовки терактов на территории России. Один из задержанных рассказал, что ему было предложено «хорошо заработать» на обслуживании.
Напомним, что о задержании банды операторов SIM-боксов стало известно сегодня, 5 мая. Главный организатор сообщества на данный момент объявлен в международный розыск и заочно арестован. Известно, что гражданин РФ 1993 года рождения создал ОПС, находясь в ОАЭ.
Shutterstock / FOTODOM / Skrypnykov Dmytro