СК показал видео задержания банды операторов SIM-боксов

Появилось видео задержания россиян, которые обеспечивали SIM-боксами телефонных мошенников. Десять человек были пойманы в Москве, Московской и Владимирской областях. Ролик опубликовал Следственный комитет России (СКР).

Задержаны члены преступного сообщества, обеспечивавшего телефонным мошенникам возможность осуществлять противоправные деяния по всей РФ. Видео © Telegram / Следком

«Совершались массовые обзвоны граждан в различных регионах России с целью хищения путём обмана их средств в крупном и особо крупном размерах, а также рассылались ложные сообщения о минировании зданий с целью дестабилизации деятельности органов власти», — говорится в сообщении.

Подобные сим-боксы могут быть использованы украинскими спецслужбами для подготовки терактов на территории России. Один из задержанных рассказал, что ему было предложено «хорошо заработать» на обслуживании.