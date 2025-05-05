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5 мая, 09:52

Песков сообщил, что в графике Путина нет скорых поездок на Ближний Восток

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Президент России Владимир Путин не планирует визитов на Ближний Восток в середине мая. Об этом сообщил журналистам 5 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментарий прозвучал в ответ на заявление президента США Дональда Трампа, который допустил возможность встречи с Путиным в Саудовской Аравии во время своего визита в королевство.

«У президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая», — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее Трамп предположил, что встреча с Путиным может состояться после его поездки в Саудовскую Аравию. Американский лидер не исключает встречи с президентом России после пребывания на Ближнем Востоке в мае. Напомним, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.

Марина Фещенко
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