Песков сообщил, что в графике Путина нет скорых поездок на Ближний Восток
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Президент России Владимир Путин не планирует визитов на Ближний Восток в середине мая. Об этом сообщил журналистам 5 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Комментарий прозвучал в ответ на заявление президента США Дональда Трампа, который допустил возможность встречи с Путиным в Саудовской Аравии во время своего визита в королевство.
«У президента нет в графике поездок на Ближний Восток в середине мая», — отметил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее Трамп предположил, что встреча с Путиным может состояться после его поездки в Саудовскую Аравию. Американский лидер не исключает встречи с президентом России после пребывания на Ближнем Востоке в мае. Напомним, что Трамп планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.