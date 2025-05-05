Песков сообщил, что в графике Путина нет скорых поездок на Ближний Восток

Президент России Владимир Путин не планирует визитов на Ближний Восток в середине мая. Об этом сообщил журналистам 5 мая пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментарий прозвучал в ответ на заявление президента США Дональда Трампа, который допустил возможность встречи с Путиным в Саудовской Аравии во время своего визита в королевство.