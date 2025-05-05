Трамп сообщил об «очень хороших переговорах» по России и Украине на выходных

Президент США Дональд Трамп заявил, что на прошедших выходных у него состоялись «очень хорошие разговоры» по вопросам, касающимся России и Украины.

«У нас были очень хорошие разговоры по России и Украине на выходных. За последние два дня, на самом деле», – сказал он журналистам во время брифинга в Белом доме.

Американский лидер добавил, что между сторонами конфликта сохраняется «много ненависти».

Трамп также упомянул о переговорах с российским президентом Владимиром Путиным, однако отказался раскрывать детали, сославшись на нежелание общаться с представителем газеты Wall Street Journal. Лидер США также подчеркнул, что не знает, состоится ли его встреча с Путиным во время предстоящего визита в Саудовскую Аравию.

Напомним, что визит Трампа в Саудовскую Аравию, Объединённые Арабские Эмираты и Катар запланирован с 13 по 16 мая. Ожидается, что в ходе поездки будут обсуждены ключевые вопросы международной политики и безопасности.