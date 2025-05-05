Трамп объявит имя нового советника по нацбезопасности в течение полугода

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие шесть месяцев определится с кандидатурой нового помощника по национальной безопасности, который заменит Майка Уолтца.

В настоящее время эту должность временно исполняет госсекретарь Марко Рубио, совмещающий обязанности руководителя Госдепартамента с функциями помощника президента.

Во время общения с прессой на борту своего самолета, вылетевшего из Флориды в Вашингтон, Трамп отметил, что новый кандидат станет известен в течение полугода. Подробности беседы были опубликованы пресс-пулом Белого дома. Ожидается, что новое назначение окажет влияние на стратегию США в области национальной безопасности и внешней политики.