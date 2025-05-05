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5 мая, 00:40

Трамп объявит имя нового советника по нацбезопасности в течение полугода

Дональд Трамп. Обложка © X / realDonaldTrump

Дональд Трамп. Обложка © X / realDonaldTrump

Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшие шесть месяцев определится с кандидатурой нового помощника по национальной безопасности, который заменит Майка Уолтца.

В настоящее время эту должность временно исполняет госсекретарь Марко Рубио, совмещающий обязанности руководителя Госдепартамента с функциями помощника президента.

Во время общения с прессой на борту своего самолета, вылетевшего из Флориды в Вашингтон, Трамп отметил, что новый кандидат станет известен в течение полугода. Подробности беседы были опубликованы пресс-пулом Белого дома. Ожидается, что новое назначение окажет влияние на стратегию США в области национальной безопасности и внешней политики.

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Ранее Трамп заявил, что ушедший в отставку с должности помощника по нацбезопасности Майк Уолтц станет постоянным представителем США в ООН. Хозяин Белого дома выразил уверенность, что его экс-помощник справится с этой ролью. Американский лидер также рассказал, кто из его окружения может стать следующим президентом страны – наиболее вероятными кандидатами он считает Джей Ди Вэнса и Марко Рубио.

Юния Ларсон
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