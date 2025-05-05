Развитие отрасли: Российские инженеры разработали универсальные электродвигатели для БПЛА

Московский авиационный институт планирует расширить линейку электродвигателей для тяжёлых гражданских коптеров, а также беспилотников самолётного типа, рассказал руководитель лаборатории «Электрические и гибридные силовые установки» Передовой инженерной школы МАИ Николай Иванов. По его словам, после запуска серийного производства отечественные электромоторы смогут конкурировать с популярными китайскими моделями.

«Уже сейчас ведётся работа по расширению линейки электродвигателей, чтобы они смогли вырабатывать мощность до 100 кВт, подходили под разную тягу, режимы работы, разные воздушные винты и силовые установки», — отметил собеседник RT.

Эксперты не сомневаются, что разработка и производство новых электромоторов окажут значительную поддержку развитию гражданской беспилотной отрасли в России. Это позволит повысить конкурентоспособность отечественных БПЛА и укрепить позиции страны на рынке беспилотных технологий.