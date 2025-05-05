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5 мая, 10:50

Хинштейн: Три человека погибли в результате атаки дронов ВСУ в Курской области

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Украинские военные нанесли удар при помощи дрона по автомобилю Lada Largus около села Щеголёк Беловского района Курской области. В салоне находились пять работников агрохолдинга «Молочник», двое из них погибли. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«В результате удара, к огромному сожалению, погибли две женщины. <…> Ещё один мужчина и две женщины получили ранения: с ушибами и ссадинами они будут доставлены в Курскую областную больницу», написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что также погиб 53-летний местный житель в селе Званном Глушковского района, когда украинский беспилотник сбросил бомбу на его автомобиль.

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Накануне сообщалось, что Белгородская область снова оказалась под огнём противника. В результате атаки украинского дрона-камикадзе трое мирных жителей получили ранения. Инцидент произошёл в селе Богун-Городок Борисовского района.

Татьяна Миссуми
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