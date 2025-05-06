Актриса из сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова стала жертвой вымогателей. Как сообщает SHOT, злоумышленники угрожали расправой над её бывшим мужем, требуя денег от 31-летней выпускницы ТИ им. Б.Щукина.

Всё началось в декабре прошлого года. Неизвестные начали звонить Лавровой, сначала вымогая небольшие суммы под предлогом возможных «неприятностей» для её экс-супруга. Когда она отказалась платить, угрозы усилились — дошло до обещаний убийства.

Под давлением Ольга перевела вымогателям несколько десятков тысяч рублей, но это лишь подстегнуло злоумышленников. Звонки стали регулярными, и в итоге актриса лишилась 130 тысяч рублей. В какой-то момент вымогатели отправили к ней курьера за наличными — чтобы избежать подозрений, связанных с банковскими переводами. После этого Лаврова обратилась в полицию.

Ольга Лаврова окончила Театральный институт им. Щукина в 2018 году. Снималась в сериале «Москва. Три вокзала», работала в театре им. Вахтангова и в Московском драматическом театре «АпАРТе».