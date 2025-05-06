День Победы
Взрыв авто в Балашихе
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 мая, 07:16

Актриса из сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова стала жертвой вымогателей

Актриса Ольга Лаврова. Фото © kino-teatr.ru

Актриса Ольга Лаврова. Фото © kino-teatr.ru

Актриса из сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова стала жертвой вымогателей. Как сообщает SHOT, злоумышленники угрожали расправой над её бывшим мужем, требуя денег от 31-летней выпускницы ТИ им. Б.Щукина.

Всё началось в декабре прошлого года. Неизвестные начали звонить Лавровой, сначала вымогая небольшие суммы под предлогом возможных «неприятностей» для её экс-супруга. Когда она отказалась платить, угрозы усилились — дошло до обещаний убийства.

Под давлением Ольга перевела вымогателям несколько десятков тысяч рублей, но это лишь подстегнуло злоумышленников. Звонки стали регулярными, и в итоге актриса лишилась 130 тысяч рублей. В какой-то момент вымогатели отправили к ней курьера за наличными — чтобы избежать подозрений, связанных с банковскими переводами. После этого Лаврова обратилась в полицию.

Ольга Лаврова окончила Театральный институт им. Щукина в 2018 году. Снималась в сериале «Москва. Три вокзала», работала в театре им. Вахтангова и в Московском драматическом театре «АпАРТе».

Актриса театра Бабкиной отдала мошенникам миллионы, поверив в трюк с ИИ
Актриса театра Бабкиной отдала мошенникам миллионы, поверив в трюк с ИИ

Ранее сообщалось, что актрису Елену Цорн развели по схеме Ларисы Долиной. Артистка осталась без квартиры в центре Москвы за 50 миллионов рублей.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar