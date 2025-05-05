Гитлеру не пожелаешь: В США пытавшийся свести счёты с жизнью мужчина побывал «в аду»

Американец Стив Канг рассказал, как буквально очутился в аду, когда ему проводили сложную операцию под наркозом. О своём путешествии в преисподнюю он рассказал в интервью Daily Mail.

Житель Калифорнии пережил кошмарный опыт в 1988 году, когда под воздействием запрещённых веществ решил, что им овладел злой дух, и попытался наложить на себя руки. Его успели вовремя госпитализировать с серьёзными ранами, операционный стол стал полем битвы за жизнь Стива. Тогда, вспоминает Канг, он и попал в ад.

Под наркозом пациент увидел тёмное и безжизненное место с каменистым полом и багровыми скалами, где грешные души терзались страхом и стыдом. Говорить друг с другом они не могли и по сути оставались наедине с этими эмоциями. За всем этим молча наблюдали фигуры в плащах. Канг считает, что это были демоны.

Мужчине показалось, что кошмар длился порядка 20 минут, при этом врачи сообщили, что он пролежал без сознания восемь часов. Всё это время мама Канга молилась за его здоровье, что, по мнению Стива, и помогло ему остаться в живых, а также сподвигло пойти служить в церковь пастором.

Хотя с тех пор минуло почти 30 лет, воспоминания об ужасном месте остаются очень яркими и пугающими, рассказал Канг. А ещё он признался, что никому не пожелал бы там оказаться, даже злейшему врагу.

«Мне кажется, я даже не хочу, чтобы Ким Чен Ир или Гитлер попали туда. Я не хочу, чтобы мои злейшие враги отправились туда», — говорит он.