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5 мая, 12:45

Осетрина и икра: Россиянам рассказали, как шиковала уральская партийная элита в годы ВОВ

URA.ru: Партийная элита Свердловска в годы ВОВ ела ветчину, икру и осетрину

Роскошное пиршество. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Роскошное пиршество. Обложка © Шедеврум / Life.ru

Партийная элита Свердловска (ныне Екатеринбург) в годы Великой Отечественной войны ела ветчину, сыры, фрукты, икру и осетрину, а хлеб и овощи выдавались функционерам безлимитно. В книге «Победа. Одна на всех» говорится, что столы так называемой партократии были наполнены продуктами высочайшего качества.

«Специальный литерный паёк, выдававшийся представителям партократии, включал ветчину, сыр, осетрину, кетовую икру, сливочное масло, сахар и фрукты. Хлеб и овощи практически не лимитировались. Список номенклатурных работников, пользовавшихся этими благами, не сокращался, а наоборот, имел постоянную тенденцию к увеличению», — цитирует книгу URA.ru.

Авторы также отметили, что все продукты питания для партийных столовых в областном центре поступали из собственного совхоза, расположенного в пригороде Свердловска. За качество отвечали лично секретари (заведующие отделами) по торговле и общественному питанию обкома и горкома ВКП (б). В архивных документах даже сохранилась резолюция, в которой сказано: «Некачественные продукты в нашу столовую больше не поставлять».

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Борис Эльфанд
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