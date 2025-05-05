Учёные выявили тревожную связь между астмой и газовой плитой

Исследование испанских учёных из Университета Жауме I выявило тревожную связь между газовыми плитами, распространёнными в европейских домах, и серьёзными угрозами для здоровья. Согласно опубликованным данным использование газа для приготовления пищи в Европе ежегодно может быть причиной десятков тысяч преждевременных смертей, пишет агентство Bloomberg.

Приблизительно треть европейских домохозяйств по-прежнему полагается на газовые плиты, не подозревая, что они становятся источником опасных выбросов непосредственно в их жилищах. Основная опасность кроется в диоксиде азота и микрочастицах, образующихся при сгорании газа. Эти невидимые враги не только отравляют воздух в помещениях, но и значительно увеличивают риск развития респираторных заболеваний.

Исследование показало, что длительное воздействие загрязнённого воздуха от газовых плит повышает вероятность появления симптомов астмы и развития её хронической формы. Особую тревогу вызывает ситуация в странах, где газовые плиты особенно популярны, таких как Великобритания, Польша, Румыния и Италия.

Учёные подчёркивают, что газовые плиты также являются источником парниковых газов, усугубляющих проблему изменения климата. В свете этих данных эксперты настоятельно рекомендуют искать альтернативные способы приготовления пищи и модернизировать системы вентиляции в домах для минимизации рисков.