Московские служебные собаки взяли след и раскрыли кражу 8 млн, выброшенных в сейфе из окна

В Москве служебные собаки проявили чудеса сыскного мастерства, выведя полицию на след грабителей, похитивших из столичной фирмы внушительную сумму — ₽8 млн. Злоумышленники, словно в голливудском боевике, выбросили сейфы с деньгами прямо из окна офиса, расположенного на третьем этаже.

Служебные собаки нашли грабителей. Видео © Life.ru

Как выяснилось, после «приземления» сейфов преступники подобрали добычу и попытались скрыться. Однако четвероногий детектив по кличке Дана взяла след и, несмотря на все ухищрения воров, привела кинолога к лесополосе. Там были обнаружены пустые сейфы и инструмент взлома.

След, взятый четвероногим детективом, стал отправной точкой для оперативной работы. Благодаря камерам наблюдения, направление к которым указала служебная собака, и показаниям очевидцев сотрудники полиции вышли на след преступников, укравших крупную сумму денег. Верная помощница Дана получила заслуженное лакомство, а злоумышленники — гарантированное уголовное преследование. Примечательно, что в текущем году служебные собаки внесли неоценимый вклад в раскрытие почти двух тысяч правонарушений на территории Москвы.

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