«Критически важный момент»: Посол США прибыла в Киев
В Киев прибыла временный поверенный по делам США на Украине Дэвис
Джули Дэвис. Обложка © Пресс-служба посольства США на Украине
В Киев прибыла временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства.
Там отметили, что Дэвис посетила Украину в «критически важный момент» — после подписания сделки по украинским природным богатствам.
«Посол Дэвис прибывает на Украину в критически важный момент для продолжения политики президента [США Дональда] Трампа, направленной на прекращение войны и обеспечение прочного мира и процветания на Украине», — сказано в публикации.
Ранее должность поверенного по делам США на Украине занимала Бриджит Бринк, но она оставила свой пост, поскольку у неё начались политические разногласия с президентом США и Владимиром Зеленским. На её место американский и глава Госдепа Рубио назначили Джули Дэвис.