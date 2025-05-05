«Критически важный момент»: Посол США прибыла в Киев

В Киев прибыла временный поверенный в делах США на Украине Джули Дэвис. Об этом сообщает пресс-служба американского посольства.

Там отметили, что Дэвис посетила Украину в «критически важный момент» — после подписания сделки по украинским природным богатствам.

«Посол Дэвис прибывает на Украину в критически важный момент для продолжения политики президента [США Дональда] Трампа, направленной на прекращение войны и обеспечение прочного мира и процветания на Украине», — сказано в публикации.