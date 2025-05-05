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5 мая, 14:08

«Человек — не собственность»: Россиянам объяснили, как отпустить разлюбившего партнёра

Психолог Лунюшин: Любовь исчезает, если люди перестают друг друга понимать

Пара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Пара. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / LightField Studios

Любовь — это многогранное и непростое чувство. Иногда люди осознают, что разлюбили и не понимают, как это пережить. Психолог высшей категории, НЛП-психотерапевт, гипнотерапевт Сергей Лунюшин объяснил, как справиться с потерей романтических чувств.

«В первую очередь необходимо понять, есть ли на текущий момент любовь. Принимает ли и понимает ли человек своего партнёра, готов ли поддерживать свою половину. Если чувство исчезло, то при принятии решения посмотреть на человека по-другому, чтобы понять его поведение», — подчеркнул специалист в беседе с RuNews24.ru.

Лунюшин дополнил, что человек должен самостоятельно принять решение, будет ли он продолжать жить с партнёром или пора расходиться. По словам психолога, нездоровые отношения — это те, где один человек является потребителем другого. Эксперт добавил, что часто партнёры живут друг с другом без любви, в зависимых отношениях. Причём это может длиться довольно долго.

«Некоторые пары живут вместе, потому что есть какие-то выгоды, ради чего жить с нелюбимым человеком. Их много: материальные и моральные причины, страхи, убеждения. Люди вместе, хотя не уважают друг друга, не понимают совершенно друг друга, не помогают, ни морально, ни материально», — указал Лунюшин.

Также психолог уточнил, что не каждый человек в силу своих психологических особенностей может понять другого, принять его, помочь или уступить. Такие отношения изначально не могут быть построены на любви. Именно поэтому, по словам специалиста, нужно прекратить отношения.

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А ранее россиянам назвали самую частую причину разводов. По словам специалиста, люди часто переносят на своего партнёра собственные недостатки и ожидают, что он их исправит.

Дарья Нарыкова
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