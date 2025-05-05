В России начался первый суд из-за избинга

В российском суде разгорается необычное дело, связанное с модой на креативные названия туристических направлений. В центре спора – новомодное слово «избинг», ставшее популярным в 2024 году благодаря тренду на тематические виды отдыха. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

База отдыха из живописного Плёса, усмотрев нарушение своих прав, подала иск против турфирмы из Суздаля, которая также использовала «избинг» в своей онлайн-рекламе. Причина конфликта кроется в том, что компания из Плёса заблаговременно зарегистрировала «избинг» в качестве товарного знака. Теперь суздальскому предпринимателю грозит не только прекращение использования трендового слова, но и возможный штраф.

Эта ситуация может стать уроком для других участников туристического рынка, ведь компания-правообладатель запатентовала целую серию подобных названий, включая «рыбалкинг», «палаткинг» и даже «сосискинг». Нарушение этих авторских прав может обойтись нарушителям до 300 тысяч рублей.