На Украине внезапно в разы увеличилось число миллионеров

На Украине значительно выросло число миллионеров. За минувший год этот показатель увеличился на 63,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы страны.

В общей сложности доходы свыше миллиона гривен по итогам 2024 года задекларировали 17 тысяч граждан. Из этого числа 6,6 тысячи человек отчитались о подобных суммах впервые.

Суммарный доход, задекларированный украинскими миллионерами, составил 253,6 миллиарда гривен. Согласно расчётам, общая сумма налогов, подлежащих уплате с этих доходов в государственный бюджет, оценивается в 8,7 миллиарда гривен.