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5 мая, 14:27

На Украине внезапно в разы увеличилось число миллионеров

ГНСУ: За 2024 год на Украине стало на 63,5% больше миллионеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KonstantinChristian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / KonstantinChristian

На Украине значительно выросло число миллионеров. За минувший год этот показатель увеличился на 63,5%. Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы страны.

В общей сложности доходы свыше миллиона гривен по итогам 2024 года задекларировали 17 тысяч граждан. Из этого числа 6,6 тысячи человек отчитались о подобных суммах впервые.

Суммарный доход, задекларированный украинскими миллионерами, составил 253,6 миллиарда гривен. Согласно расчётам, общая сумма налогов, подлежащих уплате с этих доходов в государственный бюджет, оценивается в 8,7 миллиарда гривен.

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Однако неизвестно, как долго украинским миллионерам «пировать» осталось. Ранее на Украине заявили, что соглашение по минералам в США может стать крахом для киевских олигархов, поскольку приведёт к разрушению существующей системы распределения финансовых потоков.

Владимир Озеров
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