Приехавших в Рим выбирать нового папу кардиналов разместили в бывшем детском саду

Для участия в выборах нового папы римского в Рим прибыли все 133 кардинала, имеющие право голоса. Всего в конгрегации приняли участие 179 членов коллегии кардиналов, но в конклаве, который откроется в среду, 7 мая, примут участие только те иерархи, чей возраст не превышает 80 лет, сообщила пресс-служба Святого Престола.

«Все 133 кардинала-выборщика сейчас присутствуют в Риме», — говорится в сообщении по итогам 10-й конгрегации (собрания) кардиналов, прошедшей 5 мая в Ватикане.

По словам главы пресс-службы Святого Престола Маттео Бруни, для размещения такого большого количества кардиналов Ватикан подготовил резиденцию в Доме святой Марфы, традиционно используемую во время конклавов, а также соседнее здание, ранее функционировавшее как детский сад для детей сотрудников Ватикана.

В субботу кардиналы провели жеребьёвку комнат, где они будут проживать в условиях секретности и изоляции во время конклава. Размещение в подготовленных помещениях начнётся 6 мая утром. Также перед собранием традиционно пройдёт торжественная месса Pro eligendo Pontifice в соборе Святого Петра в Ватикане. После обеда участники соберутся в Апостольском дворце, откуда торжественная процессия с гимном Veni creator spiritus направится в Сикстинскую капеллу. Там кардиналы принесут присягу, в частности, обязуясь «соблюдать величайшую тайну относительно всего, что касается выборов Римского Понтифика». Конклав начнёт свою работу после произнесения папским обер-церемониймейстером латинской формулы extra omnes (все вон). Для избрания победителю будут необходимы две трети голосов.