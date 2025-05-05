В преддверии выборов в Австралии крокодил предсказал имя будущего премьер-министра. Об этом пишет The Guardian.

Крокодил по имени Спеклз из зоопарка Crocodylus Park Zoo в Дарвине снова удивил всех своими экстрасенсорными способностями. В 2022 году он точно предсказал имя нового премьер-министра Австралии — Энтони Альбанезе.

В преддверии очередных выборов перед Спеклзом снова встал вопрос, за кого отдать свой голос. Над его прудом разместили два куска говядины, на каждом из которых был изображён портрет кандидата. Спеклзу предстояло сделать выбор между Альбанезе и его соперником, лидером оппозиции Питером Даттоном.