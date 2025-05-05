В Австралии крокодил предсказал имя будущего премьер-министра
Крокодил. Фото © freepik/TravelScape
В преддверии выборов в Австралии крокодил предсказал имя будущего премьер-министра. Об этом пишет The Guardian.
Крокодил по имени Спеклз из зоопарка Crocodylus Park Zoo в Дарвине снова удивил всех своими экстрасенсорными способностями. В 2022 году он точно предсказал имя нового премьер-министра Австралии — Энтони Альбанезе.
В преддверии очередных выборов перед Спеклзом снова встал вопрос, за кого отдать свой голос. Над его прудом разместили два куска говядины, на каждом из которых был изображён портрет кандидата. Спеклзу предстояло сделать выбор между Альбанезе и его соперником, лидером оппозиции Питером Даттоном.
Он без колебаний отдал предпочтение Даттону. Однако на этот раз ошибся в своих предположениях: Альбанезе сохранил за собой должность премьер-министра по результатам голосования.
Ранее Life.ru писал, что Реку с крокодилами в Австралии признали непригодной для соревнований на ОИ-2032. Всемирная федерация гребного спорта объявила, что Фицрой не соответствует требованиям для проведения соревнований. Но, к слову, для тренировок она всё же была признана пригодной.