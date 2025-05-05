«Тонкая игра»: Политолог оценил ответ Путина на вопрос о преемнике

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о преемнике, сыграл в тонкую игру. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Вадим Сипров.

По его словам, на первый взгляд, речь президента звучит «обнадёживающе» для тех, кто ждёт «транзита власти». Но политолог охлаждает их пыл и заявляет, что эта «почтеннейшая публика осталась с носом».

«В действительности же Владимир Владимирович Путин не назвал никакой-либо конкретной фамилии, никакой либо должности, откуда мог бы рекрутироваться преемник на пост президента Российской Федерации. Не назвал и каких-либо особых признаков, которыми должен обладать тот, кто займёт его место. Есть люди, которые придерживаются принципа о неизбежности так называемого транзита власти, таких было много и среди чиновников, и среди политологов, и среди политтехнологов. Так вот, вся эта почтеннейшая публика осталась с носом», — отмечает эксперт.