«Тонкая игра»: Политолог оценил ответ Путина на вопрос о преемнике
Политолог Сипров: Говоря о преемнике, Путин сыграл в тонкую игру
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Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о преемнике, сыграл в тонкую игру. Об этом в беседе с «Царьградом» заявил политолог Вадим Сипров.
По его словам, на первый взгляд, речь президента звучит «обнадёживающе» для тех, кто ждёт «транзита власти». Но политолог охлаждает их пыл и заявляет, что эта «почтеннейшая публика осталась с носом».
«В действительности же Владимир Владимирович Путин не назвал никакой-либо конкретной фамилии, никакой либо должности, откуда мог бы рекрутироваться преемник на пост президента Российской Федерации. Не назвал и каких-либо особых признаков, которыми должен обладать тот, кто займёт его место. Есть люди, которые придерживаются принципа о неизбежности так называемого транзита власти, таких было много и среди чиновников, и среди политологов, и среди политтехнологов. Так вот, вся эта почтеннейшая публика осталась с носом», — отмечает эксперт.
Напомним, ранее Владимир Путин регулярно размышляет о том, кто мог бы занять его место на высшем государственном посту, когда придёт время. Он уточнил, что непрерывно наблюдает за потенциальными кандидатами, оценивая их возможности. Однако окончательный выбор, как он подчеркнул, сделают граждане страны.