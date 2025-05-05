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5 мая, 17:44

В Сети появились видео с Верховной радой, обнесённой колючей проволокой

Территория Верховной рады в Киеве оказалась окружена ограждением из колючей проволоки высотой почти в человеческой проволоки. Видео с «демократическим» забором опубликовали в социальных сетях.

Колючая проволока вокруг Рады. Видео © X / pogrebeckij

«Слуги народа», — написал автор видео, добавив эмодзи.

Все основные здания в правительственном квартале украинской столицы были заблокированы после начала специальной военной операции. Киевлянам не разрешается приближаться к парламенту, кабмину или Офису президента.

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Ранее в СВР РФ отметили, что список европейских стран, которые были приглашены в Киев на празднование 9 Мая, практически полностью совпадает с коалицией, сражавшейся на стороне Гилера во Второй мировой войне. Вкрапления колючей проволоки в центре столицы наводят на мысли, что Владимир Зеленский хочет создать в Киеве атмосферу концлагеря к празднику.

Обложка ©

X / pogrebeckij

Юрий Лысенко
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