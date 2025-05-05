Skype официально закрылся после 22 лет работы
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Сервис для видеозвонков Skype официально прекратил работу сегодня, 5 мая, техподдержка проекта уже остановлена. При заходе на главную страницу сайта появляется надпись с соответствующим объявлением и предложением перейти на новый сервис.
«Прощай, Skype, привет, Teams! Skype прекращает работу в мае 2025 года. В ближайшие дни вы сможете войти в Microsoft Teams, используя свои учётные данные Skype, и ваши чаты и контакты будут готовы к работе», — говорится в тексте.
Microsoft решила заменить сервис на Teams, потому что, начиная с пандемии, начался отток пользователей. Компания пыталась реанимировать проект, но тщетно. Так, были попытки интегрировать Skype в операционные системы, вплоть до Windows 10, игровую консоль XBox и другие продукты. Для сравнения — в 2016 году сервисом пользовались 300 миллионов человек в месяц, то в 2023 — только 36 миллионов.
Как уже сообщалось, 5 мая сервис для общения Skype, знакомый многим пользователям, прекратит своё существование. Команда Microsoft заранее предупредила пользователей и предложила им перейти на новую платформу Teams с переносом всех данных и контактов. Доступ к информации в Skype будет сохраняться до января 2026 года.