«Росатом» собирается взыскать с финских Fortum и Outokumpu более 227 млрд рублей

Российские предприятия атомной отрасли, входящие в «Росатом», подали иск в Арбитражный суд Москвы к финским компаниям Fortum и Outokumpu на сумму более 227,79 миллиарда рублей. В Росатоме подтвердили, что иск связан с возмещением убытков от неправомерного расторжения контракта на строительство АЭС «Ханхикиви-1» в Финляндии, нарушений акционерного соглашения и отказа в возврате займа.

В карточке дела сказано, что иск был подан 30 апреля. Сумма требований составляет 227 792 053 393 руб. Других подробностей там не приводится.

Проект АЭС «Ханхикиви-1» стоимостью 7-7,5 миллиарда евро был запущен в 2013 году, но в мае 2022 года финская сторона в одностороннем порядке расторгла контракт, сославшись на задержки со стороны Росатома. Однако в декабре 2022 года международный арбитраж признал это решение незаконным.

Сейчас стороны ведут взаимные судебные тяжбы: Fennovoima (финский заказчик) требует вернуть 1,75 миллиарда евро аванса, а Росатом в ответ подал несколько исков на общую сумму около 3 миллиардов евро. Новый иск в московский суд стал частью этой масштабной правовой борьбы за возмещение убытков.