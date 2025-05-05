Уроженка России Павлик стала министром в правительстве ФРГ

В Германии новым главой Министерства по вопросам миграции, беженцев и интеграции назначена уроженка России из Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Натали Павлик. Ей 33 года, а её место рождения — посёлок Восток Тюменской области. Об этом сообщается на сайте партии.

«Она является примером успешной интеграции и в свои 25 с небольшим лет уже была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств», — сказано в тексте. Известно, что Павлик переехала вместе с семьёй в Германию в 1999 году по программе репатриации.