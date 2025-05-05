Уроженка России Павлик стала министром в правительстве ФРГ
СДПГ: Министерство ФРГ по вопросам миграции и беженцев возглавит уроженка РФ
Натали Павлик. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Natalie Pawlik
В Германии новым главой Министерства по вопросам миграции, беженцев и интеграции назначена уроженка России из Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Натали Павлик. Ей 33 года, а её место рождения — посёлок Восток Тюменской области. Об этом сообщается на сайте партии.
«Она является примером успешной интеграции и в свои 25 с небольшим лет уже была уполномоченным федерального правительства по вопросам переселения и национальных меньшинств», — сказано в тексте. Известно, что Павлик переехала вместе с семьёй в Германию в 1999 году по программе репатриации.
Ранее также сообщалось о планах Федерального правительства Германии выдвинуть Анналену Бербок на пост председателя ГА ООН после завершения её работы главой МИД. Ожидается, что дипломат будет представлена как кандидат от ФРГ на пост председателя ассамблеи на 2025–2026 годы. Однако западные эксперты допустили, что Германия рискует не получить место в Совбезе ООН именно из-за Бербок.