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5 мая, 19:25

Автоэксперт объяснил, почему единая маркировка для каршеринга бессмысленна

Автоэксперт Шапарин назвал единую маркировку для каршеринга бессмысленной идеей

Каршеринг. Фото © freepik

Каршеринг. Фото © freepik

Специалист по автомобилям Антон Шапарин считает, что нет необходимости в единой маркировке автомобилей, используемых в сервисах каршеринга. По его мнению, такие машины и без того легко идентифицируются в потоке, сохраняя свою уникальность.

Ранее Михаил Ветров, депутат из Санкт-Петербурга, обратился к Министерству транспорта Российской Федерации с предложением ввести единый цветовой код для всех автомобилей, используемых в сервисах краткосрочной аренды. В интервью «Постньюс» Антон Шапарин, занимающий пост вице-президента Национального автомобильного союза, выразил своё несогласие с этой идеей, отметив её бессмысленность.

По мнению Шапарина, автомобили каршеринга уже сейчас выделяются в общем потоке и сохраняют узнаваемость своего бренда. Кроме того, существует сегмент долгосрочной аренды автомобилей, где идентификация может быть необязательной.

Шапарин также отметил, что каршеринг в России функционирует по тому же принципу, что и обычная аренда автомобилей. Это может вызвать ряд сложностей, особенно в случае с прокатом автомобилей класса люкс, поскольку их маркировка может привести к снижению спроса.

«Депутат предлагает в ливреи загнать Lamborghini, Ferrari и ретро-автомобили, которые сдаются в аренду? Нет, конечно, это на грани бреда предложения. Так что считаем, что это обсуждать даже бессмысленно», — добавил Шапарин.

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Ранее Алексей Иванов, владелец сети дилерских центров, специализирующихся на продаже коммерческого транспорта, сообщил, что в мае ожидается повышение стоимости автомобильного топлива. По его прогнозам, цены увеличатся на все виды горючего примерно на один рубль.

Анастасия Никонорова
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