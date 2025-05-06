Сильные дожди неожиданно обрушились на древний город в Иордании, есть жертвы среди туристов

Тысячи путешественников были вынуждены экстренно покинуть известную иорданскую достопримечательность — древний город Петра, после того как на страну обрушились сильные дожди, вызвавшие внезапное наводнение. Это природное бедствие стало неожиданностью для всех, включая иностранных туристов. По данным газеты Arab News, уже есть первые жертвы — это мать и сын из Бельгии.

Социальные сети заполнили видео, на которых видно, как испуганные туристы пытаются взобраться на возвышенности, в то время как с окружающих скал обрушиваются потоки воды.

Наводнение в иорданском городе Петра. Видео © X jmd

В результате была организована масштабная операция по эвакуации. Petra Development Tourism Region Authority (PDTRA) сообщила о спасении сотен туристов без серьёзных травм. По некоторым данным, спасать пришлось до 1,8 тыс. человек, однако информация о наличии россиян среди эвакуированных пока не подтверждена.