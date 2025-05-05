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Регион
5 мая, 18:16

«Ни интеллекта, ни земли»: Захарова колко ответила украинскому политологу, грозившему её уничтожить

Захарова ответила предложившему уничтожить её с помощью ИИ политологу Березовцу

Фото © Telegram/Мария Захарова

Фото © Telegram/Мария Захарова

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, резко отреагировала на заявление украинского политолога Тараса Березовца, предложившего использовать ИИ для устранения её и президента России Владимира Путина.

Захарова язвительно прокомментировала, что украинские эксперты, похоже, растеряли остатки собственного интеллекта, а также... кое-что ещё.

«Когда не осталось ни собственной мысли, ни родной земли, ни ценных ресурсов, ни... того, что, по идее, отличает мужчину от мальчика», — написала Захарова в своём Telegram, оставив весьма двусмысленный и едкий комментарий.

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Ранее Захарова высказалась о скандальном посте Ермака с горящим Кремлём. Кремль резко осудил выходку главы офиса президента Украины, назвав киевский режим «неонацистским». Причиной послужила провокационная публикация Ермака: изображение, сопровождаемое строчкой из советской песни «День Победы» на украинском языке.

Николь Вербер
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