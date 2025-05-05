«Ни интеллекта, ни земли»: Захарова колко ответила украинскому политологу, грозившему её уничтожить

Мария Захарова, официальный представитель российского МИД, резко отреагировала на заявление украинского политолога Тараса Березовца, предложившего использовать ИИ для устранения её и президента России Владимира Путина.

Захарова язвительно прокомментировала, что украинские эксперты, похоже, растеряли остатки собственного интеллекта, а также... кое-что ещё.

«Когда не осталось ни собственной мысли, ни родной земли, ни ценных ресурсов, ни... того, что, по идее, отличает мужчину от мальчика», — написала Захарова в своём Telegram, оставив весьма двусмысленный и едкий комментарий.