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5 мая, 19:27

Кадыров посадил в Грозном саженец «Тополя Победы» с места Сталинградской битвы

Рамзан Кадыров посадил в центре Грозного саженец «Тополя Победы». Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Рамзан Кадыров посадил в центре Грозного саженец «Тополя Победы». Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров высадил в центре Грозного саженец «Тополя Победы», привезённый с места Сталинградской битвы. Мероприятие прошло в память о героях Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции, руководитель региона опубликовал видео в личном телеграм-канале.

Саженец был получен от знаменитого тополя-долгожителя, который уцелел во время Сталинградской битвы и сейчас растет в Волгограде на площади Павших Борцов. Это дерево, многократно повреждённое в ходе сражений, в 1957 году получило статус природно-исторического памятника.

«Сегодня в центре Грозного состоялась торжественная церемония высадки саженца легендарного «Тополя Победы» — клона дерева, пережившего огонь Сталинградской битвы. Мне выпала честь лично посадить этот символ стойкости и бессмертного подвига многонационального народа нашей Родины»,заявил Кадыров перед тем, как посадить саженец.

Этот «Тополь Победы» стал частью масштабного проекта по сохранению исторической памяти. Подобные саженцы от легендарного дерева уже высаживались в других городах воинской славы России.

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Первого мая Рамзан Кадыров сообщил, что из Чечни в зону проведения спецоперации отправилась ещё одна партия добровольцев. Глава республики отметил, что вылетевшие из аэропорта Грозного бойцы прибыли со всей России.

Юрий Лысенко
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