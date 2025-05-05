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5 мая, 20:05

Карл III принял парад в честь 80-летия Победы в Лондоне с участием ВСУ

ВСУ на параде в честь 80-летия Победы в Лондоне. Обложка © X / Jürgen Nauditt

ВСУ на параде в честь 80-летия Победы в Лондоне. Обложка © X / Jürgen Nauditt

Король Великобритании Карл III и королева Камилла встретили участников и зрителей военного парада в Лондоне, приуроченного к 80-летию Победы. К ним присоединились принц Уильям, его жена Кейт Миддлтон и трое их детей. Королевская семья наблюдала за парадом с трибун у Букингемского дворца.

ВСУ на параде в честь 80-летия Победы в Лондоне. Видео © X / Jürgen Nauditt

Торжество стартовало в полдень по лондонскому времени, когда прозвучал громкий бой Биг-Бена. Затем около 1300 военнослужащих Королевского флота, морской пехоты, британской армии и воздушных сил прошли по центру столицы от здания парламента к Букингемскому дворцу. В шествии приняли участие вооружённые силы Украины.

Выглядит как фарс: В Госдуме оценили парад в Лондоне с участием боевиков ВСУ
Выглядит как фарс: В Госдуме оценили парад в Лондоне с участием боевиков ВСУ

Как рапортовал Life.ru, министр обороны Великобритании Джон Хили ранее сообщил, что украинские военнослужащие присоединятся к британским коллегам на этом празднике. Он отметил, что присутствие бойцов ВСУ на торжественном мероприятии «уместно».

Лия Мурадьян
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