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6 мая, 04:28

Полиция Словакии задержала дилера с партией кокаина на миллион евро

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Matús Sutaj Estok

Глава МВД Словакии Матуш Шутай-Эшток. Обложка © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Matús Sutaj Estok

Полиция Словакии провела успешную операцию по задержанию 53-летнего наркодилера с крупной партией кокаина стоимостью около одного миллиона евро. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Матуш Шутай-Эшток.

«Полиция задержала дилера с кокаином на рекордный один миллион долларов», – заявил он.

Задержание произошло на пограничном переходе с Австрией. Силовики нашли у подозреваемого более девяти килограммов наркотика. В ходе дальнейшего обыска по месту жительства наркодельца правоохранители также изъяли огнестрельное оружие, наличные деньги на сумму порядка 80 тысяч евро, а также предметы, предназначенные для упаковки и распространения наркотиков.

Министр поздравил сотрудников полиции с успешной операцией. Это задержание стало одним из самых значительных успехов словакской полиции в борьбе с организованной преступностью.

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Юния Ларсон
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