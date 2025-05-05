Белорусские силовики задержали экстремиста, планировавшего атаку на БелАЭС

Силовики задержали экстремиста, который собирался атаковать Белорусскую АЭС с помощью беспилотников. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

«Он известен как участник так называемой «вильнюсской хоругви». Их цель — вторжение в Беларусь. Участники «хоругви» отметились в реальных боевых столкновениях на Украине», — добавил телеканал.

Группа планировала атаку на атомную станцию в Островце. Задержанный также участвовал в антиправительственных протестах в 2020 году. Однако местоположение задержания экстремиста не уточнили.