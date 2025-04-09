Задержанный в Белоруссии микроавтобус со взрывчаткой направлялся в Пятигорск
Автомобиль после извлечения спрятанной взрывчатки. Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси
Микроавтобус с 580 килограммами взрывоопасного пентаэритриттетранитрата, задержанный на пропускном пункте «Брест» в Белоруссии, направлялся в Пятигорск. О конечной точке маршрута телеканалу «Беларусь-1» рассказал водитель автомобиля Евгений Манько.
«Ко мне обратились для того, чтобы я перевёз автомобиль из города Тересполь в город Пятигорск для заказчика. Я согласился, потому что это моя работа», — объяснил перегонщик.
Задержанный уточнил, что получателем автомобиля должен был стать гражданин РФ по имени Алим, проживающий в Пятигорске. По словам Манько, он не общался с россиянином напрямую.
Напомним, 6 апреля белорусские таможенники пресекли попытку ввоза на территорию Евразийского экономического союза крупной партии взрывчатых веществ из Польши. По данным Государственного таможенного комитета, общий вес взрывчатки составил 580 килограммов. Водитель заявил, что не знал о наличии опасного груза в автомобиле.