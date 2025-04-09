Задержанный в Белоруссии микроавтобус со взрывчаткой направлялся в Пятигорск

Микроавтобус с 580 килограммами взрывоопасного пентаэритриттетранитрата, задержанный на пропускном пункте «Брест» в Белоруссии, направлялся в Пятигорск. О конечной точке маршрута телеканалу «Беларусь-1» рассказал водитель автомобиля Евгений Манько.

«Ко мне обратились для того, чтобы я перевёз автомобиль из города Тересполь в город Пятигорск для заказчика. Я согласился, потому что это моя работа», — объяснил перегонщик.