«Сенсация мирового масштаба»: Оценён ущерб от перехваченной в Белоруссии взрывчатки

На белорусско-польской границе таможенники перехватили контрабанду: 41-летний водитель вёз 580 кг сверхмощной иностранной взрывчатки, метя в Россию. Возможный ущерб от «взрывного груза» оценил подполковник ФСБ в отставке Андрей Попов в эфире «Царьграда».

Эксперт предупредил: такой арсенал мог бы стереть с лица земли целый микрорайон или устроить громкий взрыв на центральной улице, став сенсацией мирового масштаба.

«Если, допустим, взорвался бы на какой-то центральной улице, то это было бы очень серьёзное происшествие, а самое главное — информационный повод», — пояснил офицер.