«Сенсация мирового масштаба»: Оценён ущерб от перехваченной в Белоруссии взрывчатки
Офицер ФСБ Попов: Изъятая в Белоруссии взрывчатка могла повредить микрорайон
Изъятие взрывчатки на белорусско-польской границе. Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси
На белорусско-польской границе таможенники перехватили контрабанду: 41-летний водитель вёз 580 кг сверхмощной иностранной взрывчатки, метя в Россию. Возможный ущерб от «взрывного груза» оценил подполковник ФСБ в отставке Андрей Попов в эфире «Царьграда».
Эксперт предупредил: такой арсенал мог бы стереть с лица земли целый микрорайон или устроить громкий взрыв на центральной улице, став сенсацией мирового масштаба.
«Если, допустим, взорвался бы на какой-то центральной улице, то это было бы очень серьёзное происшествие, а самое главное — информационный повод», — пояснил офицер.
Однако Попов считает, что вероятнее всего груз готовили для «тихой» работы: разложить по 20-30 тайникам и пустить в дело для хитрых диверсий.
Напомним, таможенники Белоруссии пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки 6 апреля. По информации ГТК, преступники хотели отправить 580-килограммовый груз особой мощности в Россию. Водитель груза заявил, что ничего не знал о взрывчатке.