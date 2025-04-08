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Регион
8 апреля, 11:19

«Сенсация мирового масштаба»: Оценён ущерб от перехваченной в Белоруссии взрывчатки

Офицер ФСБ Попов: Изъятая в Белоруссии взрывчатка могла повредить микрорайон

Изъятие взрывчатки на белорусско-польской границе. Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси

Изъятие взрывчатки на белорусско-польской границе. Обложка © Telegram / Таможенные органы Беларуси

На белорусско-польской границе таможенники перехватили контрабанду: 41-летний водитель вёз 580 кг сверхмощной иностранной взрывчатки, метя в Россию. Возможный ущерб от «взрывного груза» оценил подполковник ФСБ в отставке Андрей Попов в эфире «Царьграда».

Эксперт предупредил: такой арсенал мог бы стереть с лица земли целый микрорайон или устроить громкий взрыв на центральной улице, став сенсацией мирового масштаба.

«Если, допустим, взорвался бы на какой-то центральной улице, то это было бы очень серьёзное происшествие, а самое главное — информационный повод», — пояснил офицер.

Однако Попов считает, что вероятнее всего груз готовили для «тихой» работы: разложить по 20-30 тайникам и пустить в дело для хитрых диверсий.

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Напомним, таможенники Белоруссии пресекли ввоз на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) из Польши крупнейшей в истории республики партии взрывчатки 6 апреля. По информации ГТК, преступники хотели отправить 580-килограммовый груз особой мощности в Россию. Водитель груза заявил, что ничего не знал о взрывчатке.

Оксана Попова
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