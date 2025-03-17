Японскому шпиону вынесли приговор за 9 тысяч фото для ракетной атаки ВСУ на Белоруссию

Суд в Минске приговорил к семилетнему тюремному заключению японского гражданина Наканиси Масатоси по обвинению в шпионаже. С 2018 по 2024 год он занимался разведыватедывательной деятельностью на территории республики, рассказали в Генеральной прокуратуре Белоруссии.

«На основании ст. 358-1 Уголовного кодекса Беларуси Масатоси назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», – сообщил представитель прокуратуры.