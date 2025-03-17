Японскому шпиону вынесли приговор за 9 тысяч фото для ракетной атаки ВСУ на Белоруссию
В Белоруссии приговорили японского шпиона Наканиси Масатоси к 7 годам тюрьмы
Шпион Наканиси Масатоси. Обложка © Телеканал «Беларусь 1»
Суд в Минске приговорил к семилетнему тюремному заключению японского гражданина Наканиси Масатоси по обвинению в шпионаже. С 2018 по 2024 год он занимался разведыватедывательной деятельностью на территории республики, рассказали в Генеральной прокуратуре Белоруссии.
«На основании ст. 358-1 Уголовного кодекса Беларуси Масатоси назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», – сообщил представитель прокуратуры.
Суд также обязал японца выплатить штраф в размере 500 базовых величин, что равно сумме в 21 тысячу рублей. Задерживали японского подданного и расследовали уголовное дело о его агентурной деятельности сотрудники КГБ. Начальник управления взаимодействия со СМИ Генпрокуратуры Дмитрий Брылев рассказал, что Масатоси был сотрудником спецслужбы, которая осуществляла разведку в интересах иностранного государства, а действия его были направлены на подрыв национальной безопасности Белоруссии.
Напомним, о задержании японца на территории Гомеля стало известно 5 сентября 2024 года. Шпион собирал в Белоруссии в информацию о военной инфраструктуре, ситуации на границе с Украиной и разведывал обстановку внутри страны. Ему предъявили обвинение в агентурной деятельности. На допросе он признался, что собранная им информация может быть использована США или ВСУ для потенциально ракетной атаки на территорию Белоруссии. Шпион успел сделать более 9 тысяч фотографий возле границы.