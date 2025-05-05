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5 мая, 20:48

Жителей посёлка Глушково в Курской области призвали эвакуироваться

Василий Худяков. Обложка © VK / Василий Худяков

Василий Худяков. Обложка © VK / Василий Худяков

В связи с ухудшением ситуации в посёлке Глушково Глушковского района Курской области местные власти призвали жителей к срочной эвакуации. Глава населённого пункта Василий Худяков посоветовал людям временно покинуть свои дома ради безопасности.

«В связи с усложнившейся обстановкой в посёлке жителям, которые находятся на данный момент там, необходимо временно эвакуироваться», – написал Худяков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Эвакуацию жителей будут осуществлять военнослужащие подразделения «Барс», которые готовы обеспечить безопасность гражданских во время перемещения. Власти призвали всех жителей следовать указаниям и не игнорировать рекомендации, чтобы избежать угрозы своей жизни.

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Днём 5 мая эвакуацию населения объявили в украинской Сумской области, граничащей с Курской областью России. Глава региона Михаил Мельник призвал жителей Белополья и Ворожбы переехать в более безопасные районы.

Юния Ларсон
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