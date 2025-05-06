Посольство РФ напомнило желающим посетить Киев на 9 мая словакам о бандеровцах
Посол России в Словакии Игорь Братчиков. Обложка © VK / Посольство России в Словакии
Посольство России в Братиславе отреагировало на слова Игоря Матовича, бывшего премьер-министра Словакии. Он заявил, что политикам страны стоит 9 мая отправиться в Киев.
«Приехав в Киев и услышав бандеровский лозунг, подумайте, кого славят нынешние киевские власти и кого вы поддерживаете», — подчеркивают представители дипломатической миссии.
Дипломаты напомнили, что украинские власти изменили названия улиц. Например, проспект генерала Ватутина, который освободил Киев от фашистов, теперь называется «проспект Романа Шухевича» (главарь укронацистов времён Второй мировой — Прим. Life.ru). В непосредственной близости находится Бабий Яр, где во время Второй мировой войны немецкие солдаты и их украинские пособники уничтожили больше 150 тысяч евреев, цыган и советских военнопленных, заявляет посольство.
В связи с этим в российской дипмиссии задали вопрос словацким политикам, решившим отправиться в столицу Украины, рассказывали ли им об этом в школе.
Кстати, ранее Служба внешней разведки России сообщила, что список стран Европы, чьих представителей пригласили в Киев на 9 мая, почти полностью соответствует гитлеровской коалиции, боровшейся против Советского Союза в Великой Отечественной войне. Список включает Германию, Финляндию, Норвегию, Испанию, Нидерланды, Латвию, Бельгию, Данию, Эстонию, Хорватию, Албанию, Румынию и Италию.