Посольство РФ напомнило желающим посетить Киев на 9 мая словакам о бандеровцах

Посольство России в Братиславе отреагировало на слова Игоря Матовича, бывшего премьер-министра Словакии. Он заявил, что политикам страны стоит 9 мая отправиться в Киев.

«Приехав в Киев и услышав бандеровский лозунг, подумайте, кого славят нынешние киевские власти и кого вы поддерживаете», — подчеркивают представители дипломатической миссии.

Дипломаты напомнили, что украинские власти изменили названия улиц. Например, проспект генерала Ватутина, который освободил Киев от фашистов, теперь называется «проспект Романа Шухевича» (главарь укронацистов времён Второй мировой — Прим. Life.ru). В непосредственной близости находится Бабий Яр, где во время Второй мировой войны немецкие солдаты и их украинские пособники уничтожили больше 150 тысяч евреев, цыган и советских военнопленных, заявляет посольство.

В связи с этим в российской дипмиссии задали вопрос словацким политикам, решившим отправиться в столицу Украины, рассказывали ли им об этом в школе.