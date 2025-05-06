ВСУ промаршировали не в ногу по навозу на параде в Лондоне 5 мая

Группа украинских военных оказалась в неловкой ситуации на параде в Лондоне, посвящённом 80-летию Победы над нацистской Германией. Во время марша у Букингемского дворца они прошли по навозу, который оставили конные кавалерийские расчёты. Судя по трансляции, такая ситуация затронула и других пеших участников мероприятия.

ВСУ на параде в Лондоне промаршировали по навозу. Видео © X / Chay Bowes

Британские журналисты заметили, что украинские военнослужащие не синхронизировали движения и не шли в ногу. Также выделили флаг, который чуть ли не волочился по земле. Всего к параду в Лондоне под украинским флагом присоединились 11 военнослужащих. Род войск не назвали.