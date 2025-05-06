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6 мая, 01:41

ВСУ промаршировали не в ногу по навозу на параде в Лондоне 5 мая

ВСУ на параде в Лондоне. Обложка © X / Chay Bowes

ВСУ на параде в Лондоне. Обложка © X / Chay Bowes

Группа украинских военных оказалась в неловкой ситуации на параде в Лондоне, посвящённом 80-летию Победы над нацистской Германией. Во время марша у Букингемского дворца они прошли по навозу, который оставили конные кавалерийские расчёты. Судя по трансляции, такая ситуация затронула и других пеших участников мероприятия.

ВСУ на параде в Лондоне промаршировали по навозу. Видео © X / Chay Bowes

Британские журналисты заметили, что украинские военнослужащие не синхронизировали движения и не шли в ногу. Также выделили флаг, который чуть ли не волочился по земле. Всего к параду в Лондоне под украинским флагом присоединились 11 военнослужащих. Род войск не назвали.

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Как сообщал Life.ru, в событии участвовали около 1300 военнослужащих Королевского флота, морской пехоты, армии и ВВС Великобритании. Они прошли через центр столицы от здания парламента к Букингемскому дворцу.

Лия Мурадьян
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