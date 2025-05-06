ВСУ промаршировали не в ногу по навозу на параде в Лондоне 5 мая
ВСУ на параде в Лондоне. Обложка © X / Chay Bowes
Группа украинских военных оказалась в неловкой ситуации на параде в Лондоне, посвящённом 80-летию Победы над нацистской Германией. Во время марша у Букингемского дворца они прошли по навозу, который оставили конные кавалерийские расчёты. Судя по трансляции, такая ситуация затронула и других пеших участников мероприятия.
ВСУ на параде в Лондоне промаршировали по навозу. Видео © X / Chay Bowes
Британские журналисты заметили, что украинские военнослужащие не синхронизировали движения и не шли в ногу. Также выделили флаг, который чуть ли не волочился по земле. Всего к параду в Лондоне под украинским флагом присоединились 11 военнослужащих. Род войск не назвали.
Как сообщал Life.ru, в событии участвовали около 1300 военнослужащих Королевского флота, морской пехоты, армии и ВВС Великобритании. Они прошли через центр столицы от здания парламента к Букингемскому дворцу.