Провал в Афгане и беседы с Путиным: Американским СМИ вручили Пулитцеровскую премию

Издание New York Times было удостоено 109-й Пулитцеровской премии за серию статей, разоблачающих неудачи американских военных в Афганистане.

«За авторитетный анализ того, как Соединённые Штаты посеяли семена собственного провала в Афганистане, поддерживая кровожадные ополчения, которые толкали местное население к Талибану», – говорится на официальном сайте Пулитцеровской премии.

Журналистское расследование NYT состоит из семи статей, в которых представлены ранее не публиковавшиеся архивные материалы, информация с мест событий и множество интервью. Эти данные помогают глубже понять роль США в разразившейся трагедии и последствия их действий.

В этом году было вручено 15 наград за выдающиеся достижения в области журналистики. Команда Washington Post и фотограф из New York Times также были отмечены за оперативное освещение событий 13 июля 2025 года, когда произошло покушение на Дональда Трампа.

Кроме того, газета The Wall Street Journal получила награду «за хронику политических и личных изменений самого богатого человека в мире Илона Маска», включая его поворот к консервативной политике и частные беседы с президентом России Владимиром Путиным.