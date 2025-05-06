Министерство обороны России показало кадры из Гончаровки Суджанского района Курской области. Военнослужащие группировки войск «Север» освободили населённый пункт после активных боёв в середине марта.

На видео военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота демонстрируют последствия атак ВСУ. Украинские боевики оставили за собой повреждённую технику и вооружение, что указывает на ожесточённые столкновения.

Освобождение Гончаровки в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Заместитель командира батальона с позывным Марик пояснил, что украинские формирования пытались спровоцировать российскую армию на удары по гражданским объектам. Это делали для распространения недостоверной информации о действиях ВС РФ.

«Шансов у них не было. Враг не мог нас остановить», — отметил замполит.

Российские подразделения успешно преодолевали сложные инженерные преграды. Это подтвердило высокий уровень подготовки и профессионализма личного состава.