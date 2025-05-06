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Регион
6 мая, 04:10

Военные «Севера» рассказали, как освобождали Гончаровку в Курской области

Освобождение Гончаровки в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны России

Освобождение Гончаровки в Курской области. Обложка © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны России показало кадры из Гончаровки Суджанского района Курской области. Военнослужащие группировки войск «Север» освободили населённый пункт после активных боёв в середине марта.

На видео военные 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота демонстрируют последствия атак ВСУ. Украинские боевики оставили за собой повреждённую технику и вооружение, что указывает на ожесточённые столкновения.

Освобождение Гончаровки в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Заместитель командира батальона с позывным Марик пояснил, что украинские формирования пытались спровоцировать российскую армию на удары по гражданским объектам. Это делали для распространения недостоверной информации о действиях ВС РФ.

«Шансов у них не было. Враг не мог нас остановить», — отметил замполит.

Российские войска не дают ВСУ «урвать» кусок курской земли
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Российские подразделения успешно преодолевали сложные инженерные преграды. Это подтвердило высокий уровень подготовки и профессионализма личного состава.

Как сообщал Life.ru, Гончаровку в Курской области освободили 14 марта. После подразделения группировки войск «Север» зачистили территорию от оставшихся боевиков.

Лия Мурадьян
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