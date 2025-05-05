Российские войска не дают ВСУ «урвать» кусок курской земли
«РВ»: Десантники РФ отражают наступление ВСУ на Тёткино в Курской области
ВС РФ. Обложка © ТАСС / Александр Река
Украинские военные совершили попытку атаковать посёлок Тёткино Глушковского района Курской области, но российские войска успешно отражают наступление противника. Об этом сообщает телеграм-канал «Военкоры Русской весны».
На этом участке фронта, как уточняется, ведут бои десантники группировки войск «Север». Они уже смогли подбить машины разграждения ВСУ и другую технику, попытавшуюся попасть на российскую территорию. Украинские военные хотели уцепиться за Тёткино, прорвав минное ограждение, но у них ничего не получилось.
Напомним, ранее стало известно о новой попытке ВСУ прорваться на территорию Курской области. В данной операции было задействовано 250 украинских солдат, 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы. Изначально по посёлку Тёткино был нанесён артиллерийский удар, после чего последовала высадка пехоты. ВС РФ ликвидировали 30 украинских бойцов сразу после их высадки. В Госдуме заявили, что ВСУ пытаются «урвать кусок курской земли», чтобы был козырь на переговорах.