Российские войска не дают ВСУ «урвать» кусок курской земли

На этом участке фронта, как уточняется, ведут бои десантники группировки войск «Север». Они уже смогли подбить машины разграждения ВСУ и другую технику, попытавшуюся попасть на российскую территорию. Украинские военные хотели уцепиться за Тёткино, прорвав минное ограждение, но у них ничего не получилось.