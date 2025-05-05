Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются обеспечить лучшие переговорные позиции для Незалежной, пытаясь вновь проникнуть на территорию Курской области. Такое мнение выразил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Курская область, Курская атомная электростанция, выцепить вот этот участок между Курском и Белгородом прямоугольный, если провести по карте. (…) И удерживать этот плацдарм, потому что они понимают, что переговоры так или иначе будут, или они совсем Украину потеряют», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Лентой.ру».

Колесник дополнил, что российские территории важны украинской армии для возможного торга на переговорах. Сейчас у Киева нет «козырей в рукаве». Тем не менее военные ВС РФ не дадут ВСУ желаемого, отметил депутат. По его словам, украинские войска всё равно постараются получить контроль над Курской и Белгородской областями.

«Война заканчивается переговорами, капитуляцией и как-то надо расторговать хоть чем-то. Ну вот они пытаются получить хоть какие-то переговорные позиции, не улучшить, доулучшались они уже: потеряли колоссальное количество людей там», — объяснил парламентарий.