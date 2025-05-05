Появилось видео уничтожения техники ВСУ при попытке атаки на курское Тёткино
Появилось видео, на котором запечатлено отражение попытки прорыва ВСУ в направлении посёлка Тёткино Глушковского района Курской области. На кадрах видно, как украинская техника движется в направлении российской границы, но военнослужащие ВС РФ открывают огонь и наносят удары по противнику. Ролик опубликовала неофициальная пресс-служба группировки войск «Север».
Кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Тёткино Курской области. Видео © Неофициальная пресс-служба группировки войск «Север».
После попадания по технике ВСУ происходит взрыв, сопровождаемый образованием белого облака. Поразить машины ВСУ получилось с помощью российских FPV-дронов.
«Ведётся активная боевая работа по ликвидации живой силы и техники ВСУ, участвующей в очередной бессмысленной кровавой авантюре киевского режима», — говорится в комментарии к видео.
Ранее сообщалось о новой попытке украинских войск прорваться на территорию Курской области. По информации Life.ru, в данной операции было задействовано 250 военнослужащих ВСУ, 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы. Изначально по населённому пункту Тёткино был нанесён артиллерийский удар и атака дронами, после чего последовала высадка пехоты. Российские военнослужащие ликвидировали 30 украинских бойцов сразу после их высадки.
ТАСС / Алексей Коновалов