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Регион
5 мая, 11:58

Появилось видео уничтожения техники ВСУ при попытке атаки на курское Тёткино

Появилось видео, на котором запечатлено отражение попытки прорыва ВСУ в направлении посёлка Тёткино Глушковского района Курской области. На кадрах видно, как украинская техника движется в направлении российской границы, но военнослужащие ВС РФ открывают огонь и наносят удары по противнику. Ролик опубликовала неофициальная пресс-служба группировки войск «Север».

Кадры отражения попытки прорыва ВСУ в районе Тёткино Курской области. Видео © Неофициальная пресс-служба группировки войск «Север».

После попадания по технике ВСУ происходит взрыв, сопровождаемый образованием белого облака. Поразить машины ВСУ получилось с помощью российских FPV-дронов.

«Ведётся активная боевая работа по ликвидации живой силы и техники ВСУ, участвующей в очередной бессмысленной кровавой авантюре киевского режима», — говорится в комментарии к видео.

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Ранее сообщалось о новой попытке украинских войск прорваться на территорию Курской области. По информации Life.ru, в данной операции было задействовано 250 военнослужащих ВСУ, 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы. Изначально по населённому пункту Тёткино был нанесён артиллерийский удар и атака дронами, после чего последовала высадка пехоты. Российские военнослужащие ликвидировали 30 украинских бойцов сразу после их высадки.

Обложка ©

ТАСС / Алексей Коновалов

Наталья Афонина
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