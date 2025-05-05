«Мы знали, что пойдут»: Военкор рассказал, почему новый прорыв ВСУ под Курск «захлебнулся»

В России имели предварительные данные о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить прорыв в Курской области к посёлку Тёткино Глушковского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

«А мы знали что пойдут», — написал военкор.

По его словам, о том, что ВСУ готовятся к операции, сообщила разведка. Это позволило российским войскам провести несколько подготовительных мероприятий.

Сладков также отметил, что 4 мая, за день до попытки прорыва, российские силы активно наносили удары по Конотопу, расположенному рядом с Тёткино, а также проводили упреждающие атаки в приграничье Сумской области. По версии военкора, ВСУ стремились «громко выступить» ко Дню Победы, исходя из уверенности их командования в том, что атака на Курскую область станет самым чувствительным ударом для Москвы.