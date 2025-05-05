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Регион
5 мая, 11:20

«Мы знали, что пойдут»: Военкор рассказал, почему новый прорыв ВСУ под Курск «захлебнулся»

Военкор Сладков: Разведка предупреждала о готовящемся прорыве ВСУ к Тёткино

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

В России имели предварительные данные о намерении Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить прорыв в Курской области к посёлку Тёткино Глушковского района. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Александр Сладков.

«А мы знали что пойдут», — написал военкор.

По его словам, о том, что ВСУ готовятся к операции, сообщила разведка. Это позволило российским войскам провести несколько подготовительных мероприятий.

Сладков также отметил, что 4 мая, за день до попытки прорыва, российские силы активно наносили удары по Конотопу, расположенному рядом с Тёткино, а также проводили упреждающие атаки в приграничье Сумской области. По версии военкора, ВСУ стремились «громко выступить» ко Дню Победы, исходя из уверенности их командования в том, что атака на Курскую область станет самым чувствительным ударом для Москвы.

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Ранее Life.ru рассказывал, что украинская армия попыталась вновь прорваться в Курскую область. Командование ВСУ задействовало в этом манёвре 250 солдат, 15 единиц тяжёлой техники и квадроциклы. Сначала по Тёткино ударила артиллерия и дроны, а затем туда понеслась пехота. 30 боевиков были ликвидированы российскими солдатами сразу после высадки.

Владимир Озеров
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