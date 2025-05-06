Глава Вологодчины обвинил бизнесменов в алкоголизме россиян

Владельцы алкомаркетов несут ответственность за негативные последствия, связанные с употреблением алкоголя, включая демографические проблемы. Об этом заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов, говоря о проблемах пьянства в стране.

Глава региона в интервью РКБ заявил, что игнорировать проблему пьянства в России – значит, идти против очевидных фактов и официальной статистики. Он выразил обеспокоенность тем, что россияне «продолжают спиваться».

«На мой взгляд, распространение доступности алкоголя через алкомаркеты — не что иное, как содействие демографическому кризису, увеличению количества потребления и, как следствие, росту количества преступлений», — считает Филимонов.

В связи с этим губернатор сообщил о снижении количества ДТП в Вологодской области с участием нетрезвых водителей и числа пострадавших в них. Согласно приведённым данным, за первые два месяца действия ограничений количество «пьяных» ДТП сократилось на 34% (с 21 до 15), а число пострадавших – на 40% (с 32 до 19) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.