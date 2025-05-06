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Регион
6 мая, 05:17

Украинские дроны были перехвачены над заводами в Новокуйбышевске

Самарский губернатор Федорищев: БПЛА сбиты над предприятиями в Новокуйбышевске

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Три украинских беспилотника были сбиты над предприятиями Новокуйбышевска, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

«В результате падения обломков погибших и пострадавших нет. Разрушений также нет», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, что минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 105 украинских беспилотников. Десять дронов сбили над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью. По два летательных аппарата ликвидировано над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.

Во Владимирской области сбили беспилотник ВСУ
Во Владимирской области сбили беспилотник ВСУ
Оксана Попова
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