Украинские дроны были перехвачены над заводами в Новокуйбышевске
Самарский губернатор Федорищев: БПЛА сбиты над предприятиями в Новокуйбышевске
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Три украинских беспилотника были сбиты над предприятиями Новокуйбышевска, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
«В результате падения обломков погибших и пострадавших нет. Разрушений также нет», — написал он в телеграм-канале.
Напомним, что минувшей ночью силы ПВО сбили над Россией 105 украинских беспилотников. Десять дронов сбили над Пензенской областью, девять — над Калужской областью, шесть — над Белгородской областью. По два летательных аппарата ликвидировано над Липецкой и Самарской областями, по одному — над Владимирской, Курской и Ростовской областями.