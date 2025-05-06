Российские туристы, возвращавшиеся из Египта в Москву на самолёте Nesma Airlines, застряли в воздушной ловушке: уже более 10 часов они не могут покинуть борт. Авиакомпания ссылается на атаку беспилотников, хотя столичные аэропорты возобновили работу ещё несколько часов назад. Об этом сообщает Mash.

Самолёт должен был вылететь из Хургады в 22:00, но из-за режима «Ковёр» его перенаправили в Санкт-Петербург, где он приземлился в три часа ночи. Пассажиры, поделившиеся видео с каналом, сообщили, что приобретали туры через «Пегас». На борту находятся клиенты всех крупных туроператоров, но представители перевозчика молчат, а еду и воду не предоставляют.

Летевшие из Египта в Москву туристы застряли в самолёте на 10 часов. Видео © Mash

Как рассказали путешественники, авиакомпания всё это время не могла решить вопрос с дозаправкой самолёта.