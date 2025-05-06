Погиб 19-летний сын депутата Госдумы Шаргунова и сценаристки Анны Козловой

Трагически погиб в ДТП девятнадцатилетний Иван Шаргунов, студент исторического факультета МГУ. Он был сыном писателя и депутата Госдумы Сергея Шаргунова и сценаристки Анны Козловой. По предварительным данным, причиной смерти стал наезд автомобиля.

Сергей Шаргунов с сыном Иваном. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shargunov

«Коллеги, братья и сёстры! Огромное несчастье у нашего товарища — писателя и человека с большой буквы Сергея Шаргунова. У него погиб сын, девятнадцатилетний Иван Шаргунов», — написала в личном блоге главный редактор литературного журнала «Аврора» Кира Грозная.

Также соболезнования семье и близким погибшего выразила редакция газеты «Литературная Россия».

Иван Шаргунов родился 26 марта 2005 года в Москве. Его родители: писатель Сергей Шаргунов и Анна Козлова, дочь Юрия Козлова, главного редактора «Роман-газеты». Анна Козлова является автором нескольких книг, включая роман «F20», удостоенный премии «Национальный бестселлер» в 2016 году. Она также участвовала в создании сценариев для ряда известных российских телепроектов.

Сергей Шаргунов – главный редактор журнала «Юность», известный писатель и телеведущий («Открытая книга», «Двенадцать»). Он также является депутатом Государственной думы и первым заместителем председателя Комитета по культуре.